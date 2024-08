Nach Tragödie von Innichen: Abschied nehmen von Waltraud Jud

Die Marktgemeinde im Hochpustertal steht nach dem Amoklauf mit 3 Todesopfern noch immer unter Schock. Sehr groß ist die Trauer um Waltraud Jud (50), die im Dorf sehr geschätzt und beliebt war.Seelenrosenkränze werden am Donnerstag und Freitag, jeweils um 19.30 Uhr, sowie am Samstag um 13.30 Uhr in der Franziskanerkirche gebetet.„Unser Dank gilt allen Ersthelfern vor Ort und der Notfallseelsorge für ihre wertvolle Hilfe“, teilen die Hinterbliebenen mit.Die Staatsanwaltschaft hatte den Leichnam gestern zur Bestattung freigegeben, da die Straftat mit dem Tod des Schützen rechtlich als erloschen gilt.