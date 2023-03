Frostalarm in der Nacht – Weißes Erwachen am Morgen

In Ridnaun auf 1350 Metern Höhe hat es einige Zentimeter geschneit. - Foto: © sor

Bauern kämpften gegen Frost – Feuerwehreinsatz

Ein weißes Erwachen gab es in den Gebieten um Mals, Sterzing und Bruneck. Aus Norden zieht eine Front über Südtirol herein und bringt leichten Schneefall. So schneit es gerade im Norden gebietsweise, aber auch etwas weiter südlich wie zum Beispiel in Gröden – wenn auch bisher nur einen knappen Zentimeter.Mehr Schnee ist am Montag und Dienstag im äußersten Nordosten Südtirols gefallen. In Kasern gab es rund 18 Zentimeter Neuschnee.Im Süden des Landes bleibt es hingegen trocken. Erst am Freitag könnte es zu Regenschauern kommen. Die Temperaturen sind nach den vergangenen Frost-Tagen mit den feuchten Luftmassen wieder gestiegen. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 18 Grad.In den vergangenen 2 Nächten hat es in Südtirol Minusgrade gegeben: Die Obstbauern fürchten um ihre Blüten. Vielerorts war in der Nacht Frostalarm zu hören. Bereits in den vergangenen Tagen haben viele Bauern die Frostberegnung aktiviert ( STOL hat berichtet ).In Prösels sorgten Anti-Frost-Kerzen in einer Kirschenplantage für einen Feuerwehreinsatz: Der Bauer hatte kleine Fackeln zwischen den Kirschbäumen angezündet, um die Blüten vor der Kälte zu schützen. Anrainer hielten deren Rauch offenbar für einen Flächenbrand und alarmierten gegen 6 Uhr am Morgen die Freiwillige Feuerwehr von Ums. Die Wehrleute brauchten aber nicht einzugreifen, weil alles unter Kontrolle war.