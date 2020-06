Nach Unwetter: Pustertaler Bahnlinie unterbrochen

Um die Mittagszeit sind bei Mühlbach, Bruneck, Vintl, Olang Äste und Steine auf die Gleise der Pustertal Bahn gefallen. Die Strecke musste deshalb für den Bahnverkehr gesperrt werden.Bereits am Vormittag war die Linie am Montag kurzzeitig zwischen Vintl und Franzensfeste gesperrt worden. Bei einem Unwetter waren die Gleise bei Mühlbach durch herabgefallene Äste und Geröll verlegt worden.Der italienische Schienennetzbetreiber RFI hat sofort alle notwendigen Maßnahmen unternommen, um die Bahnlinie vom Material zu befreien.Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider: „Es ist niemand verletzt und auch kein Zug beschädigt worden, das ist das Wichtigste.“ Vor Ort laufen bereits die Arbeiten. „Jetzt wird die betroffene Stelle von den Technikern von RFI in Zusammenarbeit mit unseren zuständigen Technikern genauer unter die Lupe genommen und falls notwendig schnellstens gesichert – dann werden wir die Linie so rasch, wie möglich wieder befahrbar machen“, sagt Alfreider.Weitere Informationen folgen, sobald die ersten Säuberungsarbeiten beendet sind.

lpa