Nach Verfolgungsjagd in Marling: Feuerwehr wegen „Brand“ alarmiert

Am Auto entstand Totalschaden. - Foto: © Videoaktiv Schnals

Der Alarm ging um 0.08 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr Marling ein. Ein Auto war in der Nörderstraße, Höhe Bahnhof, angeblich in Brand geraten. Die Wehrleute rückten sofort aus.Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, waren mehrere Streifen der Carabinieri von Lana und Meran sowie die Ortspolizei Meran vor Ort. Es stelle sich schnell heraus, dass das Auto nicht brannte, aber in einen Unfall verwickelt war.Das Auto soll ersten Informationen zufolge bei einer Fahrzeugkontrolle der Carabinieri nicht angehalten haben und einfach weitergefahren sein. Mehrere Streifen nahmen daraufhin die Verfolgung auf.Die Verfolgungsjagd endete aber, als das Auto in der Nörderstraße gegen eine Mauer prallte. Die Insassen wurden dabei nicht verletzt, am Auto entstand aber Totalschaden.