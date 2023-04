Nach Verkehrskollaps: Eisack-Ufer-Straße ist wieder frei

Foto: © Berufsfeuerwehr Bozen

Die Radbrücke ist aus ihrer Verankerung gerissen.

Betonbrocken sind auf die Fahrbahn gestürzt. - Foto: © DLife/Rosario Multari

Im Bild: die Schäden an der Verankerung.

Blick von oben auf die beschädigte Stelle: Die Stufe zeigt, wie sehr die Brücke vom Zusammenstoß verschoben worden ist. - Foto: © DLife/Rosario Multari

Verkehrschaos in Bozen: Mehrere Stunden ging nichts mehr

Stau an der Ecke Drususstraße-Italienallee. - Foto: © DLife/Andreas Kemenater

Die Radbrücke, die zum Einkaufszentrum Twenty führt, ist am Donnerstag gegen 10 Uhr beschädigt worden: Ein Bagger ist mit angehobenem Auslager daran gestoßen – offenbar war die Wucht so groß, dass er die Brücke aus ihrer Verankerung gerissen hat.Entgegen ersten Meldungen war der Bagger nicht mit Arbeiten unterhalb der Brück beschäftigt gewesen: Ein Lkw hatte ihn auf seiner Ladefläche über die Eisack-Ufer-Straße transportiert. Offenbar hatte der Lasterfahrer dabei die an der Stelle zulässige Höhenbegrenzung für seine Ladung nicht beachtet.Der Bagger streifte die Radbrücke. Betonbrocken stürzten auf die Eisack-Ufer-Straße.Es bestand Einsturzgefahr, weil die Aufhängung der Brücke schwere Schäden erlitten hat.Die Eisack-Ufer-Straße war im Bereich zwischen der Rom- und der Palermobrücke gesperrt. Kurz nach 14 Uhr konnte sie wieder für den Verkehr freigegeben werden.Schon am Vormittag haben die Einsatzkräfte versucht, einen Unterbau für die beschädigte Stelle zu errichten, um diese zu stützen. Das Twenty teilte am Mittag schriftlich mit, Ingenieure der Stadtgemeinde Bozen und des Twenty arbeiteten an Lösungen, um den Schaden zu in Grenzen zu halten.3 Personen wurden leicht verletzt: der Lkw-Fahrer und 2 Passanten, die beim Unglück auf der Radbrücke gewesen waren. Alle 3 wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.Neben der Berufsfeuerwehr Bozen waren auch die Stadtpolizei und medizinisches Personal an der Unfallstelle.Im Bozner Stadtgebiet gab es in der Folge ausgedehnten Stau: Besonders der von Norden kommende Verkehr war blockiert. Nun kann er wieder über die Eisack-Ufer-Straße fließen.Die Buslinien 111, 110 und 120 mussten umgeleitet werden. Große Verspätungen waren die Folge.