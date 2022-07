Nach versuchtem Flugzeugdiebstahl bewusstlos in Sterzing aufgefunden

Noch besteht Unklarheit, weshalb der Mann gerade nach Südtirol gekommen ist und was seinen gesundheitlichen Zustand betrifft. Auch der Vorfall in Langkampen selbst bzw. was der Mann – es soll sich um einen 23-jährigen Bundesdeutschen handeln – bezweckte, gibt den Ermittlern ebenfalls Rätsel auf.Ein Mann hatte am 13. Juli am Flugplatz von Langkampfen ein Kleinflugzeug in Betrieb genommen und wollte aus dem Hangar ausfahren. Dabei kollidierte er mit der Tragfläche mit dem Gebäude und prallte frontal gegen die Außenseite eines Rolltores. Am Flugzeug entstand großer Sachschaden, ebenso am Gebäude. Der Täter, der verletzt worden sein dürfte, flüchtete mit einem abgestellten „Sicherheitsauto“. Das Fahrzeug wurde 2 Stunden später in Vomp (Bezirk Schwaz) aufgefunden.Die Fahndung nach dem Täter verlief vorerst ergebnislos. Die Nordtiroler Ordnungskräfte übermittelten dessen Beschreibung – 30 bis 40 Jahre alt, dunkle Haare, Dreitagebart, schwarz-weiße Jacke, olivgrüne Hose – auch an die Kollegen in Südtirol. Und so hielten Polizei und Carabinieri die Augen offen. Letztere fanden den Gesuchten dann in Sterzing bewusstlos am Boden liegend und veranlassten seine Einlieferung ins Spital.