Nach Wintereinbruch: So wird das Wochenendwetter – Hohe Lawinengefahr

Das Wetter am Sonntag

Vorschau auf die kommende Woche

Sehr hohe Lawinengefahr in Südtirol

Am Freitag hat sich der Winter in Südtirol zurückgemeldet – mit zum Teil großen Neuschneemengen (Hier lesen Sie mehr dazu). Doch wie wird das Wochenendwetter? Der heutige Samstag verläuft wechselnd bewölkt, zum Teil scheint auch die Sonne. Am Abend und in der Nacht kann es wieder vereinzelt schneien. Die Schneefallgrenze liegt tagsüber auf rund 1000 Meter. Die Höchstwerte reichen von 2 bis 9 Grad.Am Sonntag kommt es in der Früh und am Vormittag zu einigen Schnee- und Regenschauern, die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 und 800 Metern. In der Folge trocknet es vom Vinschgau her ab und die Wolken lockern etwas auf.Der Montag verläuft trüb und vor allem im Süden sind ein paar Niederschläge möglich. Am Dienstag bleibt es unverändert wechselhaft. Die Wolken überwiegen und wahrscheinlich gibt es Richtung Süden wieder etwas Regen oder Schnee. Auch am Mittwoch bleibt es unbeständig.Wegen der hohen Neuschneemenge gilt in Südtirol derzeit hohe Lawinengefahr, es herrscht die Gefahrenstufe 4.