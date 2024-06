Nackt und betrunken auf dem Waltherplatz: 37- Jähriger ausgewiesen

Angezeigt und ausgewiesen

Am späten Sonntagnachmittag wurde die Polizei in das Zentrum der Landeshauptstadt gerufen: Ein betrunkener Mann aus Ungarn streifte komplett entblößt auf dem Waltherplatz und in der Bozner Altstadt umher. Nachdem die Beamten an Ort und Stelle eingetroffen waren, gelang es ihnen, den Übeltäter ausfindig zu machen und zu identifizieren: einen 37-jährigen aus Ungarn mit zahlreichen Vorstrafen auf dem Kerbholz, unter anderem wegen Raubes, Diebstahls, Widerstand gegen einen Beamten und Sachbeschädigung. Das geht aus einer Aussendung der Quästur hervor.Nachdem sich der Mann wieder angezogen hatte, nahmen die Polizisten 2 Zeugenaussagen auf und brachten ihn auf die Quästur . Der Mann aus Ungarn wurde angezeigt und von Quästor Paolo Sartori ausgewiesen.