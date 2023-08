Naraun: Traktor kippt um – Fahrer eingeklemmt

Der Alarm ging um 12.04 Uhr ein. Sofort rückten die Einsatzkräfte aus. Die Wehrleute der Feuerwehr Naraun und Prissian hoben den Traktor mit Hebekissen und Spreizzange an, fixierten ihn mit Holzkeilen und befreiten den verletzten einheimischen Fahrer aus der Kabine.Danach versorgten die Sanitäter ihn an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus von Bozen. Auch der Notarzthubschrauber Pelikan 1 war vor Ort. Er flog den Notarzt an die Unfallstelle.Wie es zu dem Unfall kam, ist unklar. Die Aufräumarbeiten dauern an.Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Naraun und Prissian, das Weiße Kreuz der Sektion Lana, der Notarzthubschrauber Pelikan 1 und die Behörden.