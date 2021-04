Nasenflügeltest: Eilantrag der Eltern abgelehnt

Mehrere Eltern hatten einen Eilantrag gegen die Testpflicht an Südtirols Schulen am Verwaltungsgericht eingereicht.Diesen Dringlichkeitsantrag hat das Gericht am Donnerstag abgelehnt.Die Verhandlung zum Rekurs ist für den 27. April festgesetzt worden.Landesrat Philipp Achammer hatte bereits am Mittwoch betont, dass die Testpflicht an den Schulen bestehen bleibt ( STOL hat berichtet ).

stol