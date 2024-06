Naturns: Belgier stürzt 200 Meter in den Tod

Wann der Belgier in der Texelgruppe abgestürzt ist, lässt sich nicht genau nachvollziehen. Eines ist aber sicher: Der 1968 geborene Urlauber, der vermutlich beim Abstieg von der Kirchbachspitze aus unbekannter Ursache rund 200 Meter in den Tod gestürzt ist, hatte seiner Frau noch gegen 11 Uhr per Handy ein Foto geschickt. Er dürfte im Gipfelbereich ausgerutscht oder gestolpert sein. Abends machte sich die Frau Sorgen, weil ihr Mann noch nicht zurückgekehrt und telefonisch nicht erreichbar war: Über den Notruf 112 schlug sie Alarm. STOL hat berichtet. Die Bergrettung Schnals im AVS und der Notarzthubschrauber Pelikan 3 nahmen kurz nach 19 Uhr die Suche auf. Bei einem Suchflug wurde der leblose Körper des Belgiers entdeckt. Trotz des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte kam für den Mann, der sein Auto in Katharinaberg abgestellt hatte, jede Hilfe zu spät: Der Urlauber dürfte sich bei dem Absturz so schwer verletzt haben, dass er sofort tot war. Neben der Schnalser Bergrettung und dem Pelikan 3 war auch die Bergrettung Meran im Einsatz.Die Bergrettung der Finanzpolizei und Beamte der Carabinieri von Schnals und Naturns haben die Unfallermittlungen aufgenommen. Außerdem wurde die Notfallseelsorge des Weißen Kreuzes alarmiert. Die sterblichen Überreste des Mannes wurden in die Leichenkapelle nach Naturns gebracht.