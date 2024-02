Neapel: Knapp an Tragödie vorbei – Krater öffnet sich auf Straße

Wasserleitung gebrochen

Das Senkloch öffnete sich gegen 5 Uhr morgens im Viertel Vomero in Neapel, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet. 2 Fahrzeuge wurden verschluckt: Eines war an der Stelle geparkt, das andere war in Bewegung.Sofort eilten Rettungskräfte zur Stelle, darunter die örtliche Polizei, die Feuerwehr, der Rettungsdienst und der Zivilschutz. Nach ersten Informationen gab es nur Leichtverletzte und einen großen Schrecken für die Insassen des Fahrzeugs, das sich in Bewegung befand. Den Insassen gelang es, das Auto eigenständig zu verlassen.Erste Untersuchungen ergaben, dass der Abwasserkanal darunter eingestürzt und die Wasserleitung gebrochen ist. In den Gebäuden in der Nähe tritt aus einigen Kellern reichlich Wasser aus und einige Wohnungen wurden überflutet.Die Gegend wurde abgesperrt. Ein Gebäude musste evakuiert werden.