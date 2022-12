Nebel, Wolken und immer wieder Sonne: So wird das Wetter zum Jahresausklang

Nach einem wechselhaften Stefanstag halten sich auch am Dienstag vor allem im Norden noch dichte Wolken. Zudem macht sich ein leichter Föhn bemerkbar. In den südlichen Landesteilen setzt sich die Sonne hingegen häufiger durch.Zur Wochenmitte hin wird es – nach Auflösung der Hochnebel in einigen Tälern – zunehmend sonnig, bevor sich die Nebelfelder am Donnerstag laut Prognosen des Landeswetterdienstes wieder verdichten. Ähnlich trüb und durchwachsen bleibt es am Freitag.Am Silvestertag wartet derweil wieder ein Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen bewegen sich die ganze Woche über zwischen -7 und 10 Grad. „Schon zum Jahreswechsel wird es in der Höhe aber wieder deutlich milder. Richtiges Winterwetter ist vorerst keines in Sicht“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.