Negativrekord: Seit 2008 um 30 Prozent weniger Geburten

Eines von 3 Kindern wird außerehelich geboren

In Südtirol Anteil der unehelichen Kinder bei 48,4 Prozent

Seit 2008 ist die Zahl der Geburten laut dem italienischen Statistikamt Istat um 176.410 (minus 30,6 Prozent) gesunken.Der Istat-Bericht weist auch darauf hin, dass eines von 3 Kindern unehelich geboren wird. Im Jahr 2021 gab es in Italien 159.821 außereheliche Geburten (plus 47.000 seit 2008).Der Anstieg des Anteils der außerehelichen Geburten im vergangenen Jahr hänge auch mit dem Rückgang der Eheschließungen zwischen 2019 und 2020 zusammen, so das Istat.Die Region mit dem höchsten Anteil an unehelichen Kindern ist Sardinien (49,3 Prozent). In Südtirol beträgt dieser Wert 48,4 Prozent, danach folgen Umbrien (47,3 Prozent) und die Toskana (47,1 Prozent).