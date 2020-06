Neue Infektionsherde in Italien

Ein Infektionsherd, der in einer Gemeinde in der süditalienischen Region Kampanien ausgebrochen ist, sorgt für Spannungen. Die Gemeinde Mondragone wurde zur Sperrzone erklärt, nachdem rund 50 Infizierte in 5 Wohngebäuden lokalisiert wurden, in denen zum Großteil bulgarische Migranten leben. Auch die Stadt Bologna befürchtet eine neue Infektionswelle.