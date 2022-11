Neue Selbsthilfegruppe für Eltern, die ihr Kind bei, oder vor der Geburt verloren haben

Das Schweigen brechen. Das will die neue Selbsthilfegruppe für Mütter, Väter oder Paare, die ein Kind während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt verloren haben.Der Verlust eines Kindes während der Schwangerschaft, bei, oder kurz nach der Geburt ist eine sehr schmerzliche Erfahrung. Leider passiert dies öfter, als man denkt - laut ISTAT sterben in Italien täglich schätzungsweise 3 Kinder während der Perinatalperiode. In Südtirol wurden laut ASTAT im Jahr 2020 in öffentlichen und privaten Krankenhäusern 513 Fehlgeburten registriert. Die Zahlen zeigen, dass das Thema viele Menschen betrifft.Der Verein „Il Melograno“ möchte nun Eltern, die diese schwierige Zeit durchmachen, mit einer Selbsthilfegruppe unterstützen. Dort haben sie Raum und Zeit, sich mit ihrem Schmerz auseinanderzusetzen, denn das Gespräch über die eigenen Erfahrungen mit anderen Menschen, die Ähnliches erlebt haben, kann helfen, die Trauer und den Verlust zu bewältigen.Die Selbsthilfegruppe „Das Schweigen brechen“ wird sich monatlich treffen. Das erste Treffen der Gruppe ist für den 13. Dezember von 18.30 bis 20.00 Uhr am Sitz des Vereins Il Melograno in der Reichsstraße 59 in Branzoll geplant.