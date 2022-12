Neue Studie: Alzheimer und Parkinson haben womöglich dieselbe Wurzel

Gleiche Wurzel für unterschiedliche Krankheiten?

Entsteht das gestörte Protein im Gehirn oder im Darm?

Erschienen ist die Studie in der Zeitschrift „Neuroscience Reports“: Daniele Caligiore, Flora Giocondo und Massimo Silvetti vom Institut für Kognitionswissenschaften und Technologien des italienischen Forschungsrats (CNR-Istc) setzten die Ergebnisse verschiedener Forschungsstudien über Alzheimer und Parkinson, die in unterschiedlichen Bereichen – von der Genetik bis zur Neurophysiologie – durchgeführt wurden, wie ein Puzzlespiel zusammen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.So sind sie zu dem Schluss gekommen, dass beide Krankheiten auf dasselbe neurodegenerative Phänomen zurückzuführen sind, das sie NES (Neurodegenerative Elderly Syndrome) genannt haben und das durch 3 fortschreitende Stadien gekennzeichnet ist.Das erste „Keimstadium“ beginne bereits viele Jahre vor dem Auftreten der klinischen Symptome, und in diesem Stadium kann es zu einem fortschreitenden Verlust von Neuronen kommen, die Noradrenalin und Serotonin produzieren, erklären die Wissenschaftler: „Wir vermuten, dass diese anfänglichen Schäden vor allem durch die Fehlfunktion eines in unserem Körper weit verbreiteten Proteins, Alpha-Synuclein, verursacht werden“, sagen sie der Ansa. Die anfängliche Funktionsstörung könne auf verschiedene genetische, umweltbedingte oder durch den Lebensstil bedingte Faktoren zurückzuführen sein und verschiedene Teile des Körpers betreffen.Das gestörte Alpha-Synuclein könne auf verschiedenen Wegen ins Gehirn gelangen: „Es könnte an Ort und Stelle entstehen oder aus dem Darm transportiert werden“, erklärt Caligiore. Die Art des Auslösers und der Teil des Gehirns und des Körpers, der von der anfänglichen Alpha-Synuclein-Dysfunktion betroffen ist, beeinflussen das mögliche spätere Fortschreiten in Richtung einer Umwandlung in die Parkinson- oder Alzheimer-Krankheit.Auch in der zweiten Phase bleiben klinische Symptome dank kompensatorischer Mechanismen stumm. Erst in der dritten und letzten Phase wird NES zu Alzheimer bzw. Parkinson.Wenn die NES-Hypothese durch künftige empirische Studien bestätigt wird, könnte sie die Erforschung dieser beiden neurodegenerativen Erkrankungen revolutionieren und neue Wege für eine frühzeitige Diagnose und die Entwicklung von Therapien aufzeigen, die bereits in einem sehr frühen Stadium, vor dem Auftreten klinischer Symptome, eingesetzt werden können.