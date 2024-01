Neuer Generalstaatsanwalt Mistri bei Landeshauptmann Kompatscher

Der Generalstaatsanwalt am Oberlandesgericht Trient, Corrado Mistri, hat heute (24. Jänner) Landeshauptmann Arno Kompatscher seinen Antrittsbesuch abgestattet. Mistri, der seine Karriere als Staatsanwalt im Jahr 1986 begonnen hat, war Ende Oktober 2023 zum Generalstaatsanwalt am Oberlandesgericht Trient ernannt worden und hat am vergangenen 10. Jänner sein Amt angetreten.„Wir haben über die Region und über die Besonderheiten gesprochen, die Südtirol kennzeichnen“, betonte der Landeshauptmann. „Generalstaatsanwalt Mistri kennt nicht nur Südtirol und das Trentino gut, sondern ist auch über die Zusammenarbeit und die Unterstützung bestens informiert, welche die Region Trentino-Südtirol beziehungsweise die Landesverwaltungen der Gerichtsbehörde auf der Grundlage der entsprechenden Durchführungsbestimmung bietet“, erklärte Kompatscher.Themen des „freundschaftlichen Austausches“ waren der Personalmangel, die Angemessenheit der Dienstleistungen sowie angestrebten künftigen Entwicklungen.