Neues Naturparkhaus Texelgruppe feierlich eröffnet

1,6 Millionen Euro für Dauerausstellung

Bewährter Standort Naturns

Der Naturpark Texelgruppe hat ein neues Besucherzentrum: Im März wurde es für die Besucherinnen und Besucher geöffnet, heute (13. Juni) fand die offizielle Feier in Naturns im Beisein der Landesräte Peter Brunner und Christian Bianchi statt. „Ich freue mich sehr, hier zu sein“, betonte Landesrat Peter Brunner. „Das Naturparkhaus ist eine großartige Möglichkeit, die Vielfalt und Schönheit Südtirols auch spielerisch erleben zu können und zu lernen, wie wir unsere Umwelt schützen können.“ Landesrat Bianchi sprach von einem „Besucherzentrum der Spitzenklasse“, das heute übergeben werden könne: „Der Einsatz aller hat sich gelohnt“, so Bianchi.Gebaut und finanziert worden ist das neue Naturparkhaus von der Gemeinde Naturns. Das Architekturbüro AREA Architetti Associati aus Bozen hatte den entsprechenden Planungswettbewerb gewonnen. Die Dauerausstellung dagegen wurde von der Landesabteilung Hochbau und Technischer Dienst (Verfahrensverantwortlicher: Hans Peter Santer) in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Natur geplant, errichtet und finanziert. Rund 1,6 Millionen Euro wurden dafür aufgebracht. Die Ausstellung umfasst 600 Quadratmeter, ist dem Thema Wasser – von der Etsch im Talboden bis ins ewige Eis der Gletscher – gewidmet und erzählt viel Wissenswertes über die verschiedenen Höhenstufen des Naturparks Texelgruppe. Kuratiert hat die Ausstellung die Gruppe Gut aus Bozen.„Unsere Naturparkhäuser sind Dreh- und Angelpunkt der Informations- und Umweltbildungsarbeit. Hier kann man die große Welt des Naturparks im Kleinen erleben, Tiere, Pflanzen und Lebensräume besser kennenlernen und sich nützliche Informationen für den Aufenthalt im Schutzgebiet einholen“, betonte Virna Bussadori, Direktorin der Landesabteilung Natur , Landschaft und Raumentwicklung. Das gelte auch für das neue Naturparkhaus: „Erwachsene und Kinder können hier selbst Hand anlegen und den Naturpark völlig neu erleben“, sagte die Naturparkhausverantwortliche Annamaria Gapp.Das neue Naturparkhaus am Bernardin-Astfäller-Platz 1 ersetzt das alte Besucherzentrum aus den 1990er Jahren, das im Gebäude der Mittelschule untergebracht war und nicht mehr den modernen musealen Anforderungen entsprach. Dass die Standortentscheidung wieder auf die zentrale Naturparkgemeinde Naturns gefallen ist, freute Bürgermeister Zeno Christanell, der allen, die ihren Beitrag zum guten Gelingen geleistet haben, dankte: „In zeitgenössischer Form wird in dieser Bildungseinrichtung das Verständnis für unsere Natur vermittelt. Ich wünsche dem neuen Haus viele wache und begeisterte Besucherinnen und Besucher.“