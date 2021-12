Neujahrsvorsätze: So klappt´s

Gesünder essen, mehr trinken, Sport treiben, weniger Alkohol trinken, sparen, umweltbewusster handeln, mit dem Rauchen aufhören, ... – die Liste der guten Vorsätze ist lang. Immer wieder nehmen wir uns Dinge vor und immer wieder scheitern wir. Aber woran liegt das?Laut Wissenschaft gibt es mehere Gründe für das Scheitern von Neujahrsvorsätzen. Hier die 3 wichtigsten:: Sich zu viel auf einmal vorzunehmen ist immer unklug. Man sollte sich kleine Dinge vornehmen. Kleine Änderungen lassen sich besser in den Alltag integrieren und sind deshalb nicht zum Scheitern verurteilt.Wer kennt es nicht? Ziele für das neue Jahr werden häufig erst am Silvestertag oder gar erst am 1. Januar formuliert. Vorsätze sollen laut Wissenschaftlern allerdings nicht aus einer Laune heraus entstehen. Eine realistische und überschaubare Planung sind fundamental für die Umsetzung.Neujahrsvorsätze sollen konkret und am besten positiv formuliert werden. Wer beispielsweise Gewicht verlieren will, sollte nicht einfach sagen „Ich möchte Abnehmen“, sondern hat bessere Erfolgschancen mit Vorsätzen wie: „Jeden Tag frisches Obst essen“, „Täglich mehr Wasser tinken“, ...Auch dieses Jahr bietet gute Voraussetzungen dafür, alte Gewohnheiten hinter sich zu lassen. Es läuft ja eh alles anders als sonst: Weihnachten im kleinen Kreis, keine ausgefallenen Silvesterpartys und kaum Reisen ins Ausland. Die Zeit eignet sich also gut, in sich zu gehen und zu fragen, was man 2022 anders machen möchte.Sind die Ziele gesetzt, so gilt nur noch eines: Durchhalten. Im Normalfall kommt es bereits nach wenigen Wochen zu einem Motivationseinbruch. Halten Sie nun aber noch einige Wochen, denn sobald die neuen Gewohnheiten im Gehirn „installiert“ sind, fallen die Neujahrsvorsätze plötzlich ganz leicht.Was gehört neben Vorsätzen zu der Zeit rund um den Jahreswechsel? Testen Sie Ihr Wissen rund um typische Silvester-Gerichte, Dresscodes und Neujahrs-Bräuche anderer Länder im STOL-Silvesterquiz.

jot