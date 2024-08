Neumarkt: Feuer im Müllcontainer – Brandherd kaum zu erreichen

Dichter, weißer Rauch stieg in den Himmel. - Foto: © FFW Neumarkt

Erst nachdem der Container geöffnet wurde, konnte der Brand endgültig gelöscht werden. - Foto: © FFW Neumarkt

Das Feuer brach in einem Presscontainer für Kartonagen auf dem Betriebsgelände eines Unternehmens in der Industriezone Neumarkt aus. Die Feuerwehr Neumarkt rückte sofort aus.Für die Wehrleute war es sehr schwierig, das Feuer zu löschen, da der Brandherd im Inneren des Containers unzugänglich war. Erst nachdem er per Kran angehoben und so geöffnet werden konnte, wurden auch die letzten Glutnester gelöscht.Die Brandursache ist unklar. Verletzte gab es keine.Neben der Freiwilligen Feuerwehr Neumarkt standen auch die Carabinieri im Einsatz