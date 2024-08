Neumarkt: Rassistische Parolen bei Laubenfest – Kommandant greift ein

„Inakzeptable Worte, die hier keinen Platz finden können“

Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Neumarkt, Johannes Bertignoll.

„L'amour toujours“ bei EM und Oktoberfest verboten

Auch heuer fand wieder das traditionelle Laubenfest in Neumarkt statt – jedoch mit einem Unterschied zu den vergangenen Jahren: „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“, ertönte es aus einem Mikrofon.Diese Umdichtung mit rechtsextremen Textzeilen zu Gigi 'Agostinos „L'amour toujours“ störte das von Tausenden besuchte Stadtfest. Auch in Deutschland häuften sich solche Vorfälle in letzter Zeit.Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Neumarkt, Johannes Bertignoll, griff sofort ein: Er entriss dem Verantwortlichen das Mikrofon und fügte hinzu: „Das sind inakzeptable Worte, die hier keinen Platz finden können.“ Wie berichtet , war das Lied von Gigi D'Agostino aufgrund der rechtsextremen Umtextung auf dem Oktoberfest und bei der Fußball-EM verboten worden.