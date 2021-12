Neunhäusern: 5 Personen und 3 Fahrzeuge in Unfall involviert

Gegen 16.30 Uhr hat es am Stephanstag auf der Pustertaler Staatsstraße in Neunhäusern gekracht: In den Unfall involviert waren 3 Fahrzeuge. Eine Person erlitt mittelschwere Verletzungen, 4 weitere Personen wurden zur Kontrolle in das Brunecker Krankenhaus gebracht.