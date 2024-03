Neuwahlen und Ehrungen bei Vollversammlung der Rheuma-Liga

Zentrum für schwere rheumatische Patienten in Innichen

Neuwahl des Vorstandes

Der Präsident der Rheuma-Liga , Günter Stolz, freute sich besonders, den neuen Gesundheitslandesrat, Dr. Hubert Messner, den Verwaltungsdirektor des Gesundheitsbetriebes Bozen, Dr. Luca Armanaschi und den Primar des Rheumatologischen Dienstes, Prof. Dr. Christian Dejaco, begrüßen zu können. Einen besonderen Dank richtete Günter Stolz an die Gemeindereferentin Monika Hofer Larcher, die in Vertretung des Bürgermeisters Wilfried Trettl der Versammlung beiwohnte.Mit einer herzlichen Begrüßung bedacht wurden die Gemeindereferentin der Gemeinde Naturns, Astrid Pichler, und der Geschäftsführer der Tourismusgenossenschaft Naturns, Ulrich Stampfer, die im Zuge der Veranstaltung die Studie zur positiven Wirkung des Thermalwassers der Gemeinde Naturns und die neue Zusammenarbeit der Rheuma-Liga mit dem Erlebnisbad Naturns vorstellten. Stolz erinnerte in seinen Grußworten an die kräftige Unterstützung durch die Gemeinde Eppan und dankte auch der Raiffeisenkasse Überetsch sowie dem Raiffeisenverband für die jährliche Unterstützung der Vereinstätigkeit.Geschäftsführer Andreas Varesco zeigte in seinem Tätigkeitsbericht die umfangreiche Tätigkeit des Vereins auf. Nie vorher in der über 30-jährigen Geschichte der Rheuma-Liga war es gelungen, so viele Therapiekurse wie im abgelaufenen Jahr anzubieten und so viele Menschen zur geschonten Bewegung zu motivieren. Der Verein stehe finanziell solide da und auch die Mitgliederentwicklung verlaufe nach den schwierigen Pandemiejahren wieder sehr positiv. Derzeit verfüge der Verein über mehr als 2300 Mitglieder und es würden ständig mehr.Zur Zielsetzung des Vereins meinte Varesco, dass man sich weiterhin um die Ticketbefreiung für ME/CFS-Betroffene und CRPS-Betroffene kümmern wolle. Ein großes Anliegen sei es auch, einen Podologen in den Rheumatologischen Dienst aufzunehmen und die Gleichbehandlung von Rheumapatienten mit Diabetes-Patienten im Bereich der Podologie zu erreichen. Angesprochen wurde zudem die bereits angekündigte Eröffnung eines Zentrums für schwere rheumatische Patienten im Krankenhaus Innichen. Man hoffe diesbezüglich, dass die bereits an einem guten Punkt gelangten Gespräche bald verwirklicht werden.Sodann folgte die Neuwahl des Vorstandes, welcher bestätigt wurde. Neu im Vorstand sind Lisa Weis und Gunde Tengler. Bestätigt wurden der Präsident Günter Stolz, Christine Peterlini, Birgit Kaschta (Sprecherin der Rheuma-Kids), Manuela Unterholzner (Koordinatorin der Therapiekurse), Marialuise Leitner, Oswald Schiefer und Geschäftsführer Andreas Varesco.Zuletzt ehrte Geschäftsführer Andreas Varesco den Präsidenten Günter Stolz und Vorstandsmitglied Christine Peterlini für ihren 15-jährigen vorbildlichen Einsatz im Vorstand der RheumaLiga: „Euer Einsatz ist uns ein Vorbild und ihr habt unglaublich viel für die Rheumakranken bewegen können. Es ist ein Glück für die Betroffenen und für die Rheuma-Liga , dass ihr euch ehrenamtlich so stark eingebracht habt. Dafür gebührt euch Dank und Anerkennung.“Abschließend gratulierte der Präsident der Rheuma-Liga , Günter Stolz, der Ehrenpräsidentin Margret Prast zu ihrem kürzlich gefeierten 90. Geburtstag. „Liebe Greti, was du gesät hast, das ernten wir heute. Du hast unglaublich vielen Menschen geholfen, Südtirol kann stolz auf Menschen wie dich sein.“