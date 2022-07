Nicht schuldfähig: 20-Jähriger freigesprochen

Der 20-Jährige befindet sich im Therapiezentrum St. Isidor in Kohlern, wo er fachgerecht betreut wird. Er wurde unter Freiheit unter Aufsicht gestellt, da ihm laut psychiatrischem Gutachten auch eine potenzielle Gemeingefährlichkeit bescheinigt wurde.Diese hat sich aber im Vergleich zum Tatzeitpunkt inzwischen deutlich verringert, weshalb keine Sicherungsverwahrung in einer Einrichtung ür die Vollstreckung von Sicherheitsmaßnahmen (REMS) von Nöten ist. Falls der Zustand des 20-Jährigen bis Herbst weitere Fortschritte macht, hat er dann möglicherweise eine Chance auf ein begleitetes Praktikum. Der junge Nigerianer war von den Carabinieri am 25. Juni in Leifers festgenommen worden. Ihm wurde zur Last gelegt, in der Kennedystraße Gäste in verschiedenen Straßencafés und Passanten mit Steinen und Flaschen beworfen und einige mit einer Eisenstange geschlagen zu haben. 9 Personen wurden dabei verletzt. 4 Leiferern gelang es schließlich, den Tobenden festzuhalten, bis die Ordnungshüter eintrafen und den Mann ins Bozner Gefängnis brachten. Schon bald bestätigten sich Verdachtsmomente, wonach der 20-Jährige erhebliche Probleme haben dürfte.Er war im Juli 2017 als unbegleiteter Minderjähriger nach Italien gekommen. 2 Jahre zuvor war er aus Nigeria geflüchtet. Der Kommission in Verona, vor der er Asyl beantragte, hatte er seine extrem traumatische Flucht durch Libyen geschildert. Er erhielt eine Aufenthaltsgenehmigung, um sich behandeln zu lassen. Aus seiner Krankenakte, die die Staatsanwaltschaft nach der Verhaftung anforderte, ging hervor, dass der 20-Jährige nach wie vor in psychiatrischer Behandlung war, im Rehabilitationszentrum Gelmini in Salurn betreut wurde und einen Sachwalter hatte.U-Richter Andrea Pappalardo beauftragte den Psychiater Fabio Bonadiman, im Rahmen eines Beweissicherungsverfahrens die Einsichts- und Willensfähigkeit des 20-Jährigen zum Tatzeitpunkt abzuklären. Der Sachverständige kam zum Schluss, dass der Nigerianer nicht zurechnungsfähig war, womit auch seine Schuldfähigkeit nicht gegeben ist. Aus diesem Grund sprach ihn Richter Federico Secchi gestern am Bozner Landesgericht frei und verfügte die Einstellung des Strafverfahrens.