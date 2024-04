Nicola Bianchi ist neuer Kommandant der Carabinieri in Wolkenstein

Bianchi hat einen Uni-Abschluss in Rechtswissenschaften. Er war bereits Provinz-Kommandant der Carabinieri in Vicenza, Kommandant der Division des 7. Regiments der Carabinieri in Leifers, Kommandant der Carabinieri im Dienste des Staatspr√§sidenten und Kommandant der √∂rtlichen Kompanien von Partinico und Muggia.Er war auch bei etlichen Auslandsmissionen im Einsatz, darunter in Bosnien, in Afghanistan und im Irak.In Wolkenstein wird er sich nun um das Ausbildungszentrum der Carabinieri k√ľmmern und im engen Austausch mit den √∂rtlichen Einrichtungen stehen, wie die Carabinieri in einer Aussendung bekannt gaben.