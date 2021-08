Noch 22 weitere positive „Caorle-Kinder“

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Wie es mit den Ferienwochen weiter geht, steht indes immer noch nicht ganz fest. Nur eines ist sicher, sagt Caritas-Direktor Paolo Valente: „Am Montag wird in Caorle der 5. Turnus nicht starten können“.Am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr ging das entsprechende E-Mail an die Eltern der für den 5. Turnus vorgesehenen Kinder raus. Ganz gestorben ist der Turnus damit aber noch nicht. „Es kann sein, dass wir die zweite der beiden Wochen öffnen können“, hofft Valente.Nach den zahlreichen Coronainfektionen im Feriendorf „Josef Ferrari“ sind die 235 Kinder und 30 Betreuer am Mittwoch nach Südtirol zurück gekehrt. Im Bozner Krankenhaus wurde eine Teststation errichtet, um alle Beteiligten umgehend zu testen.

ih/stol