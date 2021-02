Noch kein harter Lockdown in Südtirol

Wie Landeshauptmann Arno Kompatscher auf einer Pressekonferenz mitteilte, wurde am Dienstagvormittag die Spitze des Sanitätsbetriebes, vertreten von Florian Zerzer, Pierpaolo Bertoli und Marc Kaufmann, in einer Sitzung der Landesregierung angehört. Sie informierten über das Infektionsgeschehen, die Teststrategie und die Situation in Südtirols Krankenhäusern.Landesrat Thomas Widmann betonte, dass aus diesem Gespräch hervorging, dass die aktuelle Corona-Lage in Südtirol unter Kontrolle sei. Das obwohl am gestrigen Montag der höchste Stand bei den Intensivpatienten seit Anfang Dezember gemeldet worden war. „Die Situation ist seit einigen Wochen auf einem hohem Niveau konstant. Der Druck auf die Krankenhäuser und die Intensivstationen stellt momentan keinen Grund dar, um Alarm zu schlagen, auch wenn die Zahlen in den letzten Tagen leicht gestiegen sind“, so Widmann.„Niemand weiß, wie sich die Situation in den kommenden Tagen und Wochen weiter entwickeln wird. Deshalb gilt es jedes Frühwarnzeichen ernst zu nehmen, weiter viel zu testen und das Infektionsgeschehen weiter zu monitorieren. Dann kann man die Situation etwa gleichbleibend weiter laufen lassen“, erklärte Widmann weiter. Sollte das nicht gelingen, dann komme laut dem Landesrat unweigerlich der schnelle harte LockdownAm morgigen Mittwoch will sich die Landesregierung mit den Sozialpartnern treffen, um zu erörtern, welche Maßnahmen getroffen werden können, um das Infektionsgeschehen auch abseits vom „Zusperren“ einzudämmen.Landeshauptmann Kompatscher informierte darüber, dass sich die Ansteckungen zunehmend in den privaten Bereich verlagert hätten: „Es braucht die Mithilfe wirklich aller, sonst nützen uns die Maßnahmen herzlich wenig. Der harte Lockdown kommt unweigerlich, wenn es nicht gelingt, die Infektionen durch unser aller Verhalten nach unten zu drücken.“ Es gehe darum die Hygieneregeln zu beachten und soziale Kontakte zu minimieren, um damit die Infektionen zu minimieren.

pho