Noch mehr Qualität für die Senioren

Gelerntes praktisch anwenden

Mit einer feierlichen Abschlusspräsentation endete kürzlich der Lehrgang „Qualität bewegen und leben“, der vom Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS) speziell für angehende Qualitätsbeauftragte der Seniorenwohnheime konzipiert wurde. Der Lehrgang, der im Herbst 2023 startete, bot den Teilnehmenden eine umfassende Ausbildung für die Qualitätssicherung und -verbesserung innerhalb ihrer Einrichtungen.Im Rahmen des Lehrgangs haben die Teilnehmenden wertvolles Wissen zu Managementsystemen und Prozessmanagement erworben. Das befähigt sie, eigenverantwortlich für die konstante Verbesserung sowie das Fehler- und Beschwerdemanagement in ihren Seniorenwohnheimen zu sorgen.„Ein besonderer Höhepunkt war das Peer Learning: Die Teilnehmenden trafen sich außerhalb der Kurszeiten, um Aufgaben und Projekte gemeinsam zu bearbeiten. Diese Gruppentreffen boten eine hervorragende Gelegenheit, das Gelernte praktisch anzuwenden und stärkten gleichzeitig das Netzwerk unter den Qualitätsbeauftragten,“ erklärt VdS-Präsidentin Martina Ladurner. Mit dem Abschluss der Ausbildung verfügen die Absolventen nun über einen umfassenden Überblick über die Prozesse in Seniorenwohnheimen und wissen, wie Qualität dort bewegt und gelebt werden kann.Hauptreferent des Lehrgangs war Bernhard Leimegger, Berater bei Unternehmens- und Teamentwicklungsprozessen sowie Präsident des Seniorenwohnheims St. Pauls. Am Abschlusstag präsentierten die Absolventen ihre Arbeiten vor einer Jury, bestehend aus Helga Mahlknecht, Amt für Senioren und Sozialsprengel, Anni Hofer, Hauswirtschaftsleiterin der Stiftung Seniorenwohnheim Lorenzerhof, Lana und Tobias Hillebrand, Direktor des Seniorenwohnheims St. Barbara in St. Leonhard i.P..