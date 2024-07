Nordtirol: 78-Jähriger bei Bergtour tödlich verunglückt

Am Tuxeck kam es zum tödlichen Unfall. - Foto: © ZOOM.TIROL / ZOOM.TIROL

Der Mann stürzte in einer steilen, felsdurchsetzten Grasflanke auf einer Seehöhe von rund 1900 Metern 50 Meter ab. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Alpinisten feststellen, der mit seinem 17-jährigen Enkel unterwegs gewesen war. Dieser wurde vom Kriseninterventionsteam betreut, berichtete die Polizei.



Die beiden waren bereits in den frühen Morgenstunden aufgebrochen, um eine anspruchsvolle Tour in dem Bergmassiv zu gehen. Nachdem sie den Gipfel des Treffauer (2304 Meter) bestiegen hatten, kam es beim Abstieg auf die Südwestseite vom Tuxeck zu dem Unglück.

apa