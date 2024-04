Nordtirol: Segelflugzeug muss in Feld notlanden

Der Deutsche setzte gegen 15.15 Uhr aufgrund der Windverhältnisse mit einhergehendem Höhenverlust zur geglückten Notlandung in einem Feld an. Der 53-Jährige blieb unverletzt, informierte die Polizei.Aufgrund des stürmischen Föhnwinds im Inntal verlor der Pilot im Bereich der Nordkette signifikant an Flughöhe. Weil damit das Erreichen eines Flugplatzes unmöglich wurde, entschloss sich der 53-Jährige zur Notlandung im Feld.