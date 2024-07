Nordtirol: Straße verlegt und zahlreiche Stromausfälle

Betroffen war vor allem das Tiroler Unterland und dabei besonders der Bezirk Kufstein. Es kam kurzzeitig zu Stromausfällen bei rund 8000 Netzkunden in den Gemeinden Kramsach, Radfeld, Brixlegg, Reith im Alpbachtal, Alpbach und Rattenberg. Zudem wurde die Achenseestraße im Bezirk Schwaz von einer Mure verlegt.Der Erdrutsch ging am Achensee zwischen Maurach und Achenkirch bei einem Gasthaus ab. Er verlegte die Straße, die Fahrbahn musste in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Aufräumarbeiten waren im Gange, die Dauer der Sperre blieb vorerst unklar. Das Restaurantgebäude wurde Berichten zufolge beschädigt, Verletzte gab es keine.Indes blieben zur Spitzenzeit im Bezirk Kufstein laut dem Netzbetreiber Tinetz rund 100 Trafostationen ohne Strom. Am Abend war dann der Großteil der Ausfälle wieder behoben. Ursache für die Stromunterbrechungen war offenbar ein heftiger Sturm.