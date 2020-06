„Normaler Schulbetrieb im Herbst möglich“

„Grün“, „Gelb“, „Rot“: Das sind die 3 Planungsvarianten für den Herbst, an denen in der Schulwelt gearbeitet wird. Wie das Tagblatt „Dolomiten“ berichtet, will Landesrat Achammer am Dienstag in der Landesregierung über diese Varianten berichten.