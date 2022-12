Notlandung in den Dolomiten: 22-jährige Pilotin rettet alle

Notlandung am Eingang zum Fleimstal auf 2100 Metern Höhe, unterhalb der Cece-Spitze. - Foto: © soccorso alpino trentino

Die 22-jährige Pilotin, ihr 27-jähriger Bruder und dessen 28-jährige Freundin – allesamt aus der Provinz Belluno – waren am gestrigen Mittwoch von Trient mit einer Propellermaschine gestartet: In der Lagorai-Gruppe, etwa 100 Meter unterhalb des Biwaks „Paolo e Nicola“ auf Gemeindegebiet von Predazzo, mussten sie notlanden, wie die Bergrettung und örtliche Medien berichten.Sie konnten selbst aus der Maschine steigen und den Notruf absetzen. Das war kurz vor 16.30 Uhr.Die 3 wurden mit einem Rettungshubschrauber geborgen und in das Krankenhaus nach Trient geflogen. Nur die Pilotin musste über Nacht dort bleiben: Glassplitter hatten ihr Verletzungen im Gesicht zugefügt, außerdem hatte sie Abschürfungen erlitten.Der „Corriere della Sera“ hat auch mit dem Vater der Betroffenen gesprochen, der sagt: „Ich hoffe, dass sie das Fliegen aufgibt.“