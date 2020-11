Novemberausklang mit strahlendem Sonnenschein

Normalerweise verbinden wir mit dem Monat November vor allem eines: grauen Nebel soweit das Auge reicht. Nicht so aber im Jahr 2020. Heuer zeichnete der vorletzte Monat des Jahres durch seine goldene Strahlkraft aus, die auch in der letzten Woche noch einmal mit voller Wucht in Erscheinung tritt.