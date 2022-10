Nun untersucht der Staatsanwalt den „Fall“ Vallazza

„Es wird sich bald zeigen, dass alles seine Ordnung hatte“

Gerichtsurteil: Private Interessen verfolgt

Wie STOL berichtet hat, steht der Verdacht im Raum, das die Wohnbauförderung bei der Ausweisung einer Zone für geförderten Wohnbau ausgereizt worden sei, um einen Vorteil zu erlangen. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob Verdachtsmomente auf Wettbewerbsverzerrung und auf Amtsmissbrauch vorliegen.Manfred Vallazza und Bürgermeister Angel Miribung haben bislang keinen Ermittlungsbescheid erhalten, zeigten sich am Donnerstag aber beide zuversichtlich, dass „sich die Sache aufklären und sich bald zeigen wird, dass alles seine Ordnung hatte“. Aufmerksam wurde die Staatsanwaltschaft auf den Fall nach einem Urteil des Bozner Verwaltungsgerichtes.Vallazza hatte an die Gemeinde Wengen einen Grund gänzlich für den geförderten Wohnbau abgetreten und dafür eine Entschädigung von 166.302 Euro erhalten. Platz war dort für 2 Wohnhäuser. Die Baulose gingen schließlich an einen Cousin von Manfred Vallazza und an seine Schwester.Der Rekurs der Gemeinde, nachdem das Amt für Wohnbauförderung das Gesuch um Rückerstattung von 50 Prozent der Enteignungsentschädigung durch das Land abgelehnt hatte, wurde vom Verwaltungsgericht abgewiesen.Das Gericht (Urteilsverfasserin Margit Falk Ebner) befand, dass „die gesamte Vorgangsweise darauf abgestimmt war, vor allem private Interessen, nämlich die des Grundeigentümers auf die Entrichtung einer höheren Entschädigung und die der Schwester auf die Zuweisung einer größeren Fläche und auf die Bezahlung der Hälfte des Enteignungspreises zu verfolgen und nicht rein öffentliche Interessen.“