Nur eine Neuinfektion und kein Todesfall – weiter 2 Intensivpatienten

In 24 Stunden wurde in Südtirol nur eine Neuinfektion mit dem Coronavirus festgestellt und zwar mittels Antigentest, teilt der Sanitätsbetrieb am Montag mit. Am Wochenende wurde jedoch auch weniger getestet. 2 Personen werden intensivmedizinisch behandelt. Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gab es keinen.