Ob am Gardasee, in Venedig oder Wien: Wilde Tiere erobern leere Städte zurück

Die Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus scheinen einen positiven Effekt auf das Tierreich zu haben. Unterschiedlichste Tiere breiten sich derzeit in den menschenleeren Städten aus. Ob in Venedig, in Peschiera und Sirmione am Gardasee oder auf Österreichs leeren Autobahnen: In diesem Video auf STOL sehen Sie die erstaunlichen Aufnahmen aus aller Welt.