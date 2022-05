Obdachlosen-Nachtquartier „Dormizil“ geschlossen

Am 10. November 2021 hat das Nachtquartier für obdachlose Menschen in der Rittner Straße 25 in Bozen seine Tür erstmals geöffnet und sie am 1. Mai vorerst geschlossen. Manche obdachlosen Menschen waren die gesamte Zeit über im „Dormizil“ zu Gast, andere nur wenige Wochen.In den 3 Stockwerken des Gebäudes, das die Haselsteiner Familien-Privatstiftung dem Verein housing first bozen EO für 30 Jahre kostenlos bereitgestellt hat, ist Platz für 25 Menschen. Das Haus war ständig voll belegt. Fast täglich haben weitere obdachlose Menschen um Aufnahme angefragt.„Dormizil“ wird im Herbst erneut aufsperren. Ab Frühjahr 2023 wird das Haus in Kleinwohnungen umgebaut, die wohnungs- und obdachlosen Menschen langfristig zur Verfügung gestellt werden sollen.