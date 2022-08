Obermais: 82-Jähriger bei Motorradunfall schwer verletzt

Am Dienstagabend ist es in Obermais zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 82-Jähriger schwer verletzt wurde.

Der Notarzt versorgte den Verletzten an der Unfallstelle. - Foto: © WK

Der Motorradunfall ereignete sich um 21.30 Uhr in Obermais. Ein 82-jähriger Mann aus Südtirol wurde dabei schwer verletzt. Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen derzeit nicht vor.



Die Sanitäter des Weißen Kreuz der Sektion Meran samt Notarzt versorgten den Verletzten an der Unfallstelle. Anschließend wurde er in das Meraner Krankenhaus gebracht.



Im Einsatz standen außerdem die Carabinieri.