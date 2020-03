Öffentliche Parks und Grünanlagen in Meran geschlossen

„Die vergangenen Tage haben gezeigt, dass gerade die öffentlichen Parks und Grünanlagen noch zu viele Menschen anziehen. Leider halten sich nicht alle an die Abstandsregeln. Wenn Kinder in den Parks zusammen spielen und Erwachsene in Gruppen spazieren gehen, steigt das Risiko einer Ansteckung“, sagte Stadträtin Gabi Strohmer. „Darum hat die Stadtregierung heute beschlossen, ab morgen alle öffentlichen Parks und Grünanlagen zu schließen.“„Die nächsten Tage sind entscheidend für die Eindämmung der Covid-19-Krise. Wir wissen, dass die Maßnahmen einschneidend sind, doch sie sind notwendig, um zu verhindern, dass sich das Coronavirus weiter ausbreitet. Andernfalls könnte ein Kollaps des Gesundheitssystems auch in Meran zahlreiche Opfer fordern“, warnte Bürgermeister Paul Rösch.Aus dem Haus gehen sollte man wie erwähnt nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Körperliche Betätigung im Freien ist derzeit zwar noch erlaubt; doch es wird empfohlen, nach Möglichkeit darauf zu verzichten. In jedem Fall muss sie einzeln erfolgen und nicht in Gruppen. Der Sicherheitsabstand von einem Meter zu anderen Personen muss jederzeit eingehalten werden.Die Ortspolizei weist erneut darauf hin, dass für alle noch erlaubten Tätigkeiten außerhalb der eigenen vier Wände (z.B. Arbeit, Lebensmittelkauf) eine Selbsterklärung erforderlich ist, die bei Kontrollen vom Beamten gegengezeichnet wird.

stol