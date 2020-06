Öffentlicher Zugang am Kalterer See gesperrt – Unmut bei den Grünen

Nur 2 Stunden morgens und abends (von 6.30 und 8.30 Uhr sowie von 19 bis 21 Uhr) dürfen Kalterer Bürger den freien Zugang nutzen, die restliche Zeit bleibt der öffentliche Zugang zum See, der sich links des Lidos befindet, gesperrt. Von der Verordnung ausgenommen sind das Gemeinde-Freibad Lido und die privaten Badebetriebe.„Menschenansammlungen müssen in der derzeitigen heiklen Phase unterbunden werden. Die Sperrung ist daher zwecks Reduzierung der Ansteckungsgefahr durch Covid19 an diesem sensiblen Ort für die Dauer des Notstandes nötig“, heißt es weiters in der Stellungnahme der Gemeinde. Vor Ort wird die Polizei verstärkt präsent sein.Diese Entscheidung sorgt für Unmut nicht nur bei den Badegästen, sondern auch bei den Grünen. In einer Aussendung, die von Brigitte Foppa, Unterlandler Landtagsabgeordnete und Marlene Pernstich, Co-Landesvorsitzende und Kalterer Gemeinderätin unterzeichnet ist, prangern sie erneut den viel zu kleinen öffentlichen Zugang zum Kalterer See an und fordern einen Zugang zum See für alle– auch zu Coronazeiten – und nicht nur für diejenigen, die es sich leisten können, Eintritt zu bezahlen.

