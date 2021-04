Ölgemälde aus 19. Jahrhundert nach Diebstahl in Südtirol aufgetaucht

Wie die Carabinieri in einer Presseaussendung mitteilen, konnte das Gemälde der Kirche „Santa Maria Assunta von Konstantinopel“ in Neapel zurückgegeben werden. Die Ordnungshüter hatten das Gemälde kürzlich im Internet entdeckt: Dort wurde es einem Bürger aus Sterzing zum Verkauf angeboten.Wie die Recherchen der Carabinieri ergaben, war das Gemälde 1993 als gestohlen gemeldet worden. Dort soll es aus der Kirche entwendet worden sein.Die Ordnungshüter kontaktierten nun den Verkäufer, bei dem es sich ebenfalls um einen Mann aus Südtirol handelt. Diese hatte jedoch nichts geahnt, dass es sich um ein gestohlenes Bild handelt. Er übergab es den Carabinieri.Nun wurde das Ölgemälde nach rund 30 Jahren den rechtmäßigen Besitzern in Neapel zurückgegeben.

