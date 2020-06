Offener Brief des Landesverbandes der Sozialberufe

Menschen, die Sozialberufe ausüben, waren und sind in der Coronakrise besonders gefordert und haben einen wichtigen Beitrag zur Krisenbewältigung geleistet. In einem offenen Brief mahnt der Landesverband der Sozialberufe nun: „Die Sozialberufe sind mehr wert, als ein Danke!“