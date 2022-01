Olang: Suche nach Marianne Sagmeister bleibt weiter ergebnislos

Von Marianne Sagmeister fehlt weiterhin jede Spur. Seit Donnerstagabend wird nach der 80-Jährigen gesucht. Auch die groß angelegte Suche am Samstag blieb ergebnislos, wie Christof Niedermair, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Niederolang, gegenüber STOL berichtet.Gebiete wurden bereits mehrmals abgesucht und kontrolliert. Auch am Sonntag wird die Suche fortgesetzt. Mit Hilfe der Finanzwache sollen einige stellen nochmals kontrolliert werden. Zielführende Hinweise blieben bisher leider aus. Im Laufe des morgigen Sonntags soll die Situation auch neu bewertet werden, so Niedermair.Die Suche läuft nun bereits den dritten Tag. Frau Marianne Sagmeister aus Niederolang wird weiterhin vermisst. Von den Einsatzkräften wurde nichts unversucht gelassen: Suchhunde, Drohnen und Wärmebildkameras kamen zum Einsatz, ein Suchflug mit dem Helikopter wurde durchgeführt und Privatpersonen unterstützten die Suche mit Drohnen. Allerdings ohne Ergebnis.Die Sorge bei den Familienangehörigen ist groß. Zweckdienliche Hinweise sind an die Notrufnummer 112 erbeten.Bei der Suchaktion standen teilweise bis zu 70 Mann der verschiedenen Rettungsorganisationen im Einsatz. Folgende Organisationen waren beteiligt: Die Feuerwehren von Niederolang, Mitterolang, Oberolang, Geiselsberg, Niederrasen, Oberrasen, Niederdorf, und der Bezirkfeuerwehrverband. Die Carabinieri von Olang, die Finanzwache Bruneck, die Finanzwache Winnebach, die Wasserrettung Bruneck, die Hundestaffel Pustertal, die Hundestaffel des BRD der Bergrettungsdienst Olang, der Zivilschutz für die Verpflegung der Einsatzkräfte, die Rete Ferroviara Italiana und der Bürgermeister von Olang.

stol