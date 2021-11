Omikron: Eni-Manager ist Italiens „Patient null“

„In Anbetracht der milden Symptome bei mir und meiner Familie, in der sich Menschen zwischen 8 und 81 Jahren angesteckt haben, kann ich sagen, dass sich die Infektion nur mild manifestiert hat“, fügte der Manager hinzu, der in Isolation ist und von Ärzten und Gesundheitsbehörden beobachtet wird.In der Zwischenzeit wurden 133 Passagiere des am 11. November auf dem Flughafen Rom Fiumicino gelandeten Fluges aus Südafrika untersucht, in dem sich der infizierte Eni-Manager befand. Nachdem die Region Latium die Liste der Passagiere erhalten hat, ordnete sie sofort Abstriche und die Rückverfolgung der Passagiere an Bord des Fluges an.Die Abstriche wurden dann im Spallanzani-Institut in Rom sequenziert, um nach weiteren Fällen der Omikron-Variante zu suchen.Bei Fluggästen, die aus afrikanischen Risikogebieten kommen, müssen die Fluggesellschaften die Passagierlisten aushändigen. Die Fluggäste werden den üblichen Gesundheitskontrollen unterzogen. Diese Reisenden müssen sich vor der Einreise nach Italien einem molekularen oder antigenen Abstrich unterziehen. Außerdem müssen sie ihre Einreise nach Italien der Präventionsabteilung der örtlichen Gesundheitsbehörde melden und dürfen ihr endgültiges Reiseziel nur auf privatem Wege erreichen. Sie müssen sich 10 Tage lang einer Quarantäne unterziehen. Seit 1. Oktober sind keine Direktflüge aus Südafrika in Fiumicino gelandet.Inzwischen kündigte Innenministerin Luciana Lamorgese an, dass die Maskenpflicht im Freien in einigen Städten wieder eingeführt werden könnte. Die Ministerin trifft im Laufe dieser Woche die Polizeichefs, um schärfere Maßnahmen zur Kontrolle der Grünen Pässe zu planen.

