Omikron verursacht mehr Krankenhausaufenthalte bei Kindern

Dies berichtet die Zeitschrift Nature auf ihrer Website und stellt fest, dass die Gründe dafür nicht klar sind und dass es derzeit 2 Hypothesen gibt: die erste hängt mit der schwächeren erworbenen Immunität von Kindern zusammen, die zweite mit den Eigenschaften von Omikron.In den USA beispielsweise machen die Einweisungen von Kindern wegen Covid-19 15 Prozent aller Einweisungen aus. Das sind viermal mehr, als in vorherigen Pandemie-Phasen. Eine Hypothese besagt, dass die Ursache darin liegt, dass die Kinder durch die Covid-Impfung oder frühere Infektionen eine geringere Immunabwehr haben. Viele Länder, so Nature, haben noch keinen Covid-Impfstoff für Kinder unter 5 Jahren zugelassen, einige nicht einmal für Kinder unter 12 Jahren; in vielen Ländern, die die Impfung für die Altersgruppe 5-11 Jahre zugelassen haben, ist also nur eine Minderheit der Kinder geimpft worden.Eine andere Hypothese besagt, dass die hohe Anzahl von Mutationen, die für Omikron typisch sind, bei Kindern eine andere und vielleicht etwas schwerwiegendere Krankheit verursachen als bei Erwachsenen.

ansa/stol