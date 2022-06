Omikron: Warum gibt es wieder mehr symptomatische Fälle? Omikron: Warum gibt es wieder mehr symptomatische Fälle?

Die Coronazahlen in Italien und in Südtirol haben in den vergangenen Tagen deutlich zugenommen. Ein Grund dafür ist auch eine immer schnellere Verbreitung der Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5. Gleichzeitig weisen Infizierte wieder häufiger Symptome auf. Woran das liegt, lesen Sie hier.