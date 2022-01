„Open days“ in allen Bezirken

In Südtirol sind zahlreiche Bürger immer noch nicht geimpft. Deswegen bietet der Südtiroler Sanitätsbetrieb erneut die „open days“ in allen Bezirken an, um sämtlichen Südtirolern die Möglichkeit zu geben, so unkompliziert wie möglich zu ihrer Erst-, Zweit- oder Auffrisch-Impfung zu kommen – und das ohne Anmeldung.