Osttirol: Autos landen im Graben – Fahrerinnen verletzt

Foto: © FF Dölsach

Die 45-Jährige war aus unbekannter Ursache auf der Drautalstraße (B 100) vor einem Kreuzungsbereich von der Straße abgekommen und in das auf einer Gemeindestraße stehende Fahrzeug der 54-jährigen Österreicherin gefahren. Durch den massiven Aufprall wurden beide Autos in den angrenzenden Straßengraben geschoben, teilte die Polizei am Sonntag mit.Beide Frauen wurden nach der Erstversorgung durch Rettungsleute in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.